SAT.1Staffel 4Folge 38vom 08.12.2021
23 Min.Folge vom 08.12.2021Ab 12

Schock für Allgemeinmediziner Michael York von Lüde: Vor der Praxis wird sein Auto von einem anderen Wagen gerammt. Schnell stellt sich heraus, dass die 19-jährige Fahrerin nicht ohne Grund in extremer Eile ist. Bei ihrer kleinen Schwester Amélie kündigt sich ein epileptischer Anfall an. Doch auch mit Chayenne scheint etwas ganz und gar nicht zu stimmen?

