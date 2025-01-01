Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Mein Baby gehört nicht zu mir

SAT.1Staffel 4Folge 39
Mein Baby gehört nicht zu mir

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 39: Mein Baby gehört nicht zu mir

23 Min.Ab 12

Eine 45-jährige Mutter fremdelt nach der Geburt mit ihrem Baby. Als ihre Teenie-Tochter ihr Geschwisterchen mit in die Praxis bringt, behauptet Inge sogar, dass das nicht ihr Baby ist! Erkennt Inge ihr eigenes Kind nicht mehr? Und: Welche Erkrankung steckt hinter Adams gelblicher Hautverfärbung?

