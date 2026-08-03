Die Geschichte der Menschheit
Folge 2: Reise ins Unbekannte
48 Min.Folge vom 03.08.2026
Vor über 300.000 Jahren beginnt in Afrika die Geschichte des modernen Menschen. Von dort aus bricht der Homo sapiens in unbekannte Welten auf: durch grüne Wüsten, dichte Regenwälder und über offene Meere. Getrieben von Erfindungsgeist und Neugier erobert er Lebensräume, an denen andere Menschenarten scheitern und verändert damit die Geschichte unseres Planeten.
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