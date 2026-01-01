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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
2 StaffelnAb 12
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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Die Kamera begleitet Historiker und Moderator Dan Snow an die spannendsten Orte der Welt: Er erforscht das Tal der Könige in Ägypten, die Ruinen des einst so prächtigen Pompeji und nimmt Dinosaurier-Knochen unter die Lupe.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Blue Ant International Limited