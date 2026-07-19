Die Knochenkriege im Wilden WestenJetzt ohne Werbung streamen
Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Folge 3: Die Knochenkriege im Wilden Westen
48 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Vor beinahe 200 Jahren war der "Wilde Westen" Schauplatz bitterer Rivalitäten. Es ging um die Suche nach gigantischen Knochen einer noch kaum erforschten Spezies: den Dinos. Von Wyoming über Utah bis zu den Ausläufern der Rocky Mountains: Wer zuerst das begehrte Material im Boden fand, konnte sich über eine üppige Belohnung freuen.
Alle Staffeln im Überblick
Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Blue Ant International Limited