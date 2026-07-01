Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Folge 1: Atlantis
45 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Dan Snow reist nach Griechenland, um herauszufinden, ob an der Erzählung des glanzvollen Atlantis, das in den Fluten versank, etwas Wahres dran ist. Er untersucht reale antike Städte, die durch Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis zerstört wurden - könnten sie die Inspiration für die Legende von Atlantis gewesen sein?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Blue Ant International Limited