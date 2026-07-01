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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Atlantis

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 19.07.2026
Atlantis

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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Folge 1: Atlantis

45 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Dan Snow reist nach Griechenland, um herauszufinden, ob an der Erzählung des glanzvollen Atlantis, das in den Fluten versank, etwas Wahres dran ist. Er untersucht reale antike Städte, die durch Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis zerstört wurden - könnten sie die Inspiration für die Legende von Atlantis gewesen sein?

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