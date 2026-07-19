Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Folge 4: Terrakotta-Armee
45 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Tief im Herzen Chinas liegt einer der größten archäologischen Schätze, die jemals entdeckt wurden - die Terrakotta-Armee. Mehr als 2.000 Jahre lang blieb er verborgen, unter der Erde begraben. Erst 1974 wurde er durch einen außergewöhnlichen Zufall ans Licht gebracht, als eine Gruppe örtlicher Bauern darauf stieß. Dan Snow reist nach China, um die faszinierende Geschichte dieser Entdeckung zu erkunden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Blue Ant International Limited