Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman
Folge 3: El Chapo
42 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12
Morgan Freeman geht den spektakulärsten Gefängnisausbrüchen auf den Grund. El Chapo, bürgerlich Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ist als Boss eines Drogenkartells erfolgreich und skrupellos. Er landet dennoch in einem Hochsicherheitsgefängnis und geht mit einem spektakulären Ausbruch in die Geschichte ein.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
