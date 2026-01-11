Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die größten Geheimnisse der Welt

Von den Alpen zur afrikanischen Skelettküste

Kabel Eins Staffel 2 Folge 1 vom 11.01.2026
Von den Alpen zur afrikanischen Skelettküste

Die größten Geheimnisse der Welt

Folge 1: Von den Alpen zur afrikanischen Skelettküste

89 Min. Folge vom 11.01.2026 Ab 12

Wie sorgt ein Relikt aus deutscher Kolonialzeit an der Skelettküste Afrikas bis heute für Aufsehen? Womit stellt ein Schweizer Alpengipfel alle anderen Berge der Welt in den Schatten? "Die größten Geheimnisse der Welt" präsentiert zehn atemberaubende Mythen, Rätsel und Rekorde. Zahlreiche Prominente rätseln mit, um die Geheimnisse zu lüften. Mit an Bord: Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderatorin Panagiota Petridou, Realitystar Dani Büchner und Comedian Lisa Feller.

Kabel Eins
