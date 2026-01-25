Von der Karibik nach FernostJetzt kostenlos streamen
Die größten Geheimnisse der Welt
Folge 3: Von der Karibik nach Fernost
88 Min.
Folge vom 25.01.2026
Ab 6
Welches besondere Museum versteckt sich wortwörtlich in der Karibik? Womit bringt die thailändische Hauptstadt Gastrofans rund um den Globus zum Staunen? "Die größten Geheimnisse der Welt" präsentiert zehn atemberaubende Mythen, Rätsel und Rekorde. Zahlreiche Prominente rätseln mit. Diesmal mit an Bord: Schauspiel-Legende Ralf Moeller, Moderatorin Anastasia Zampounidis und Reise-Influencer Luca Pferdmenges.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Die größten Geheimnisse der Welt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins