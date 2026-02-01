Von der Route 66 an den Fuß des VesuvsJetzt kostenlos streamen
Die größten Geheimnisse der Welt
Folge 4: Von der Route 66 an den Fuß des Vesuvs
88 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
An der legendären Route 66 gibt es einen Ort mit ganz besonderen Hinterlassenschaften. Und am Fuße des Vesuvs gilt es, ein spektakuläres kulinarisches Geheimnis aus der Antike zu lüften.
Die größten Geheimnisse der Welt
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins