Die größten Geheimnisse der Welt
Folge 5: Vom Polarkreis zu Regenwald-Höhlen in Brasilien
89 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 6
Welches Geheimnis verbirgt sich im Polarkreis und soll im Ernstfall die Welt retten? Was steckt hinter einem mysteriösen, unterirdischen Labyrinth im brasilianischen Regenwald? "Die größten Geheimnisse der Welt" präsentiert zehn atemberaubende Mythen, Rätsel und Rekorde. Viele Prominente rätseln mit. Diesmal mit an Bord: Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Model Sandy Meyer-Wölden, Reality-Star Daniela "Danni" Büchner und Moderatorenlegende Jan Hofer mit Ehefrau Phong Lan Hofer.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins