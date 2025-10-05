Staffel 1Folge 3vom 05.10.2025
Die größten Mysterien der Welt
Folge 3: Die Geheimnisse des Vatikans
41 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Der Vatikan - Hauptsitz der Katholischen Kirche und Zuhause des Papstes. Dieser überschaubare Ort beherbergt unendlich viele Geheimnisse, gefährliche Dokumente und erzählt Geschichten von Tapferkeit, Verrat und Bösewichten.
Genre:Geschichte, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC
