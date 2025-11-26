Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gruaberin

Mit Monika Gruber und Kabarettist und Österreich-Fan Andreas Rebers

ServusTVStaffel 1Folge 28vom 26.11.2025
Mit Monika Gruber und Kabarettist und Österreich-Fan Andreas Rebers

Mit Monika Gruber und Kabarettist und Österreich-Fan Andreas Rebers

Die Gruaberin

Folge 28: Mit Monika Gruber und Kabarettist und Österreich-Fan Andreas Rebers

79 Min.Folge vom 26.11.2025

Der deutsche Kabarettist Andreas Rebers zählt zu den besten seines Fachs. Virtuos konfrontiert er sein Publikum mit den zweifelhaften Ansprüchen politischer Korrektheit und moralischer Überlegenheit. Zugleich pflegt Rebers eine Schwäche für Österreich: immer wieder zieht er für ein paar Monate nach Wien. Was Andreas Rebers hier so erlebt, erzählt er seiner Kollegin Monika Gruber amüsant und ankdotenreich in ihrem Vodcast „Die Gruaberin“.

