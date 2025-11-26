Mit Monika Gruber und Kabarettist und Österreich-Fan Andreas RebersJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 28: Mit Monika Gruber und Kabarettist und Österreich-Fan Andreas Rebers
79 Min.Folge vom 26.11.2025
Der deutsche Kabarettist Andreas Rebers zählt zu den besten seines Fachs. Virtuos konfrontiert er sein Publikum mit den zweifelhaften Ansprüchen politischer Korrektheit und moralischer Überlegenheit. Zugleich pflegt Rebers eine Schwäche für Österreich: immer wieder zieht er für ein paar Monate nach Wien. Was Andreas Rebers hier so erlebt, erzählt er seiner Kollegin Monika Gruber amüsant und ankdotenreich in ihrem Vodcast „Die Gruaberin“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gruaberin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0