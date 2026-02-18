Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gruaberin

ServusTVStaffel 2Folge 13vom 18.02.2026
64 Min.Folge vom 18.02.2026

Sylvia Sperandio ist Österreichs erster weiblicher Generalmajor. Damit hat sich die ranghohe Militär-Ärztin erfolgreich in einer Männerwelt behauptet. Mit Monika Gruber spricht sie über ihre Hilfseinsätze in Erdbebengebieten, die positive Wirkung von Frauen innerhalb der Truppe und Österreichs Neutralität. Und die Oberösterreicherin macht überzeugend klar, dass es immer Dinge gibt, die Soldatinnen besser können als Soldaten.

