Mit Monika Gruber und Frau Generalmajor Sylvia SperandioJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 13: Mit Monika Gruber und Frau Generalmajor Sylvia Sperandio
64 Min.Folge vom 18.02.2026
Sylvia Sperandio ist Österreichs erster weiblicher Generalmajor. Damit hat sich die ranghohe Militär-Ärztin erfolgreich in einer Männerwelt behauptet. Mit Monika Gruber spricht sie über ihre Hilfseinsätze in Erdbebengebieten, die positive Wirkung von Frauen innerhalb der Truppe und Österreichs Neutralität. Und die Oberösterreicherin macht überzeugend klar, dass es immer Dinge gibt, die Soldatinnen besser können als Soldaten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gruaberin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0