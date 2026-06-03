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Die Gruaberin

Mit Monika Gruber und TV-Journalist Ferdinand Wegscheider

ServusTVStaffel 2Folge 19vom 03.06.2026
Mit Monika Gruber und TV-Journalist Ferdinand Wegscheider

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Folge 19: Mit Monika Gruber und TV-Journalist Ferdinand Wegscheider

65 Min.Folge vom 03.06.2026

Ferdinand Wegscheider gehört zu den bekanntesten TV-Journalisten Österreichs: Der 65-Jährige begann seine Karriere beim ORF, gründete bald darauf sein eigenes Medien-Unternehmen und baute in den 90er-Jahren den Privatsender Salzburg TV auf. Später war Wegscheider als langjähriger Intendant maßgeblich am Aufbau und Erfolg von ServusTV beteiligt. Mit Monika Gruber spricht "Ferry" über die wilden Privatfernseh-Jahre - und über seinen satirischen Wochenkommentar "Der Wegscheider".

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