Mit Monika Gruber und TV-Journalist Ferdinand WegscheiderJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 19: Mit Monika Gruber und TV-Journalist Ferdinand Wegscheider
65 Min.Folge vom 03.06.2026
Ferdinand Wegscheider gehört zu den bekanntesten TV-Journalisten Österreichs: Der 65-Jährige begann seine Karriere beim ORF, gründete bald darauf sein eigenes Medien-Unternehmen und baute in den 90er-Jahren den Privatsender Salzburg TV auf. Später war Wegscheider als langjähriger Intendant maßgeblich am Aufbau und Erfolg von ServusTV beteiligt. Mit Monika Gruber spricht "Ferry" über die wilden Privatfernseh-Jahre - und über seinen satirischen Wochenkommentar "Der Wegscheider".
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