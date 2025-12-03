Mit Monika Gruber und "The AustrianKiwi" | Best ofJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 2: Mit Monika Gruber und "The AustrianKiwi" | Best of
17 Min.Folge vom 03.12.2025
Er ist einer der erfolgreichsten Influencer in Österreich und begeistert seine Follower mit humorvollen Parodien über die österreichische Kultur und ihre Eigenheiten. Der Neuseeländer Jonny Balchin, bekannt als „The AustrianKiwi“, hat sich in eine Österreicherin verliebt, sie in ihrer Heimat besucht – und ist geblieben. Seitdem dokumentiert er sein Leben unter dem Motto „Durchwurschtln“ auf Instagram & Co.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gruaberin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0