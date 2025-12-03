Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 2Folge 2vom 03.12.2025
17 Min.Folge vom 03.12.2025

Er ist einer der erfolgreichsten Influencer in Österreich und begeistert seine Follower mit humorvollen Parodien über die österreichische Kultur und ihre Eigenheiten. Der Neuseeländer Jonny Balchin, bekannt als „The AustrianKiwi“, hat sich in eine Österreicherin verliebt, sie in ihrer Heimat besucht – und ist geblieben. Seitdem dokumentiert er sein Leben unter dem Motto „Durchwurschtln“ auf Instagram & Co.

ServusTV
