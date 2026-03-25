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Die Gruaberin

Mit Monika Gruber und Armin Assinger | Best of

ServusTVStaffel 2Folge 22vom 25.03.2026
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Die Gruaberin

Folge 22: Mit Monika Gruber und Armin Assinger | Best of

15 Min.Folge vom 25.03.2026

Armin Assinger und Monika Gruber haben sich viel zu erzählen. Kein Wunder, sind doch beide TV-Stars ausgesprochen schlagfertig, humortalentiert und meinungsstark. Im "Gruaberin"-Studio lassen sie keine gute Pointe liegen - und haben selbst den größten Spaß dabei. Ein österreichisch-bayerisches Gipfeltreffen zwischen dem Ski-Idol und TV-Moderator sowie seiner Gastgeberin!

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