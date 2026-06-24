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Die Gruaberin
Folge 28: Mit Monika Gruber und Formel-1-Moderatorin Andrea Schlager
66 Min.Folge vom 24.06.2026
Der Formel-1-Rennzirkus ist Andrea Schlagers zweite Heimat. Die ServusTV-Moderatorin hat sich in der Männerwelt des Motorsports mit Wissen und Charme einen Namen gemacht. In den vergangenen Jahren sammelte die Sport-Journalistin im MotoGP und in der Formel-1 jede Menge Erfahrungen, die sie im Gespräch mit Monika Gruber teilt. Andrea Schlager wuchs in Knittelfeld und damit in unmittelbarer Nähe des Red Bull Rings auf.
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