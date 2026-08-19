Mit Monika Gruber und Kinderhospiz-Gründerin Christine Bronner | Best ofJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 33: Mit Monika Gruber und Kinderhospiz-Gründerin Christine Bronner | Best of
10 Min.Folge vom 19.08.2026
Der Verlust eigener Kinder brachte Christine Bronner dazu, in Bayern ein Kinderhospiz zu gründen und aufzubauen. Mit Leidenschaft und Fachwissen erzählt die Mutter von den erfüllenden Erlebnissen mit schwerkranken Kindern und den Schwierigkeiten, ein solches Haus zu etablieren. Die meisten Besucher sind überrascht, wie positiv und lebensfroh die Atmosphäre im Kinderhospiz ist - getreu dem Stiftungs-Motto „Nicht das Leben mit Tagen, sondern die Tage mit Leben füllen“.
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