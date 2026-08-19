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Die Gruaberin

Monika Gruber und Christine Bronner: Wenn Familien damit umgehen müssen, dass ihr Kind nicht mehr lange leben wird

ServusTVStaffel 2Folge 33vom 19.08.2026
Monika Gruber und Christine Bronner: Wenn Familien damit umgehen müssen, dass ihr Kind nicht mehr lange leben wird

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Die Gruaberin

Folge 33: Monika Gruber und Christine Bronner: Wenn Familien damit umgehen müssen, dass ihr Kind nicht mehr lange leben wird

71 Min.Folge vom 19.08.2026

Der Verlust eigener Kinder brachte Christine Bronner dazu, in Bayern ein Kinderhospiz zu gründen und aufzubauen. Mit Leidenschaft und Fachwissen erzählt die Mutter von den erfüllenden Erlebnissen mit schwerkranken Kindern und den Schwierigkeiten, ein solches Haus zu etablieren. Die meisten Besucher sind überrascht, wie positiv und lebensfroh die Atmosphäre im Kinderhospiz ist - getreu dem Stiftungs-Motto „Nicht das Leben mit Tagen, sondern die Tage mit Leben füllen“.

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