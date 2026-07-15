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Die Gruaberin

Mit Monika Gruber und Peter Kraus | Best of

ServusTVStaffel 2Folge 35vom 15.07.2026
Mit Monika Gruber und Peter Kraus | Best of

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Die Gruaberin

Folge 35: Mit Monika Gruber und Peter Kraus | Best of

23 Min.Folge vom 15.07.2026

Peter Kraus brachte den Rock'n'Roll einst nach Österreich und Deutschland. Mit seiner Liebe zur Musik eroberte der immer gut gelaunte Entertainer sein Publikum im Sturm. Neben seiner Musik-Karriere wurde Kraus in den 60er-Jahren auch als Schauspieler zum Teenie-Idol. Mit Monika Gruber spricht der ewig junge Showstar über seine einzigartige Karriere, nuschelnde „Tatort“-Schauspieler und seine Tournee-Pläne für die Zukunft.

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