Mit Monika Gruber und Peter Kraus | Best ofJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 35: Mit Monika Gruber und Peter Kraus | Best of
23 Min.Folge vom 15.07.2026
Peter Kraus brachte den Rock'n'Roll einst nach Österreich und Deutschland. Mit seiner Liebe zur Musik eroberte der immer gut gelaunte Entertainer sein Publikum im Sturm. Neben seiner Musik-Karriere wurde Kraus in den 60er-Jahren auch als Schauspieler zum Teenie-Idol. Mit Monika Gruber spricht der ewig junge Showstar über seine einzigartige Karriere, nuschelnde „Tatort“-Schauspieler und seine Tournee-Pläne für die Zukunft.
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