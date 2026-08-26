Mit Monika Gruber und Patrick Lindner | Best ofJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 39: Mit Monika Gruber und Patrick Lindner | Best of
20 Min.Folge vom 26.08.2026
Kindheit mit schwierigem Verhältnis zum Vater, Ausbildung zum Koch, große Erfolge als Schlagersänger. Und 1999 die Zäsur: eine Zeitung outete den „Traum aller Schwiegermütter“ ungefragt als schwulen Mann. Nach einem Karriereknick hat sich Patrick Lindner neu erfunden und seinen inneren Frieden gefunden. Monika Gruber spricht mit dem beliebten Entertainer über seinen Lebensweg, Musik im Fernsehen und Freundschaften in der Schlagerbranche.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gruaberin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0