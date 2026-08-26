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Die Gruaberin

Mit Monika Gruber und Patrick Lindner | Best of

ServusTVStaffel 2Folge 39vom 26.08.2026
Mit Monika Gruber und Patrick Lindner | Best of

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Die Gruaberin

Folge 39: Mit Monika Gruber und Patrick Lindner | Best of

20 Min.Folge vom 26.08.2026

Kindheit mit schwierigem Verhältnis zum Vater, Ausbildung zum Koch, große Erfolge als Schlagersänger. Und 1999 die Zäsur: eine Zeitung outete den „Traum aller Schwiegermütter“ ungefragt als schwulen Mann. Nach einem Karriereknick hat sich Patrick Lindner neu erfunden und seinen inneren Frieden gefunden. Monika Gruber spricht mit dem beliebten Entertainer über seinen Lebensweg, Musik im Fernsehen und Freundschaften in der Schlagerbranche.

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