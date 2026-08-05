Mit Monika Gruber und der bekannten Feministin Alice SchwarzerJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 42: Mit Monika Gruber und der bekannten Feministin Alice Schwarzer
60 Min.Folge vom 05.08.2026
Alice Schwarzer ist die wohl bekannteste Stimme des Feminismus: Seit einem halben Jahrhundert streitet, polarisiert und provoziert sie für ihre Sache. Und ist dabei einiges an Gegenwind gewohnt - dass aber Fakten in ideologischen Debatten heutzutage kaum noch bedeutend sind, macht sie ratlos. Im Gespräch mit Monika Gruber spricht die Journalistin, Autorin und Verlegerin über den aktuellen Feminismus - und die gefühlt immer größer werdende Zahl biologischer Geschlechter.
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