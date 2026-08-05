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Die Gruaberin

Mit Monika Gruber und Feminismus-Ikone Alice Schwarzer

ServusTVStaffel 2Folge 42vom 05.08.2026
Mit Monika Gruber und Feminismus-Ikone Alice Schwarzer

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Die Gruaberin

Folge 42: Mit Monika Gruber und Feminismus-Ikone Alice Schwarzer

60 Min.Folge vom 05.08.2026

Alice Schwarzer ist die wohl bekannteste Stimme des Feminismus: Seit einem halben Jahrhundert streitet, polarisiert und provoziert sie für ihre Sache. Und ist dabei einiges an Gegenwind gewohnt - dass aber Fakten in ideologischen Debatten heutzutage kaum noch bedeutend sind, macht sie ratlos. Im Gespräch mit Monika Gruber spricht die Journalistin, Autorin und Verlegerin über den aktuellen Feminismus - und die gefühlt immer größer werdende Zahl biologischer Geschlechter.

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