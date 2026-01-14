Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 2Folge 6vom 14.01.2026
8 Min.Folge vom 14.01.2026

"So geht für mich Talkshow!": TV-Late-Night-Legende Harald Schmidt verrät Monika Gruber seine Geheimnisse. Demnach habe er immer nach dem US-amerikanischen Prinzip gearbeitet: "Der Gast hat eine gute Story zu liefern". Regel Nummer 2: "Inhalte sind schön, aber Auge geht vor Ohr". Oft waren die Talkshow-Gäste auch dankbar, wenn sie kostümmäßig beraten wurden. Zumindest sei das so zu TV-Zeiten gewesen, in denen Verena Pooth noch Feldbusch hieß. Harald Schmidt und Monika Gruber in Höchstform!

