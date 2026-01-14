Harald Schmidt über 14 Jahre Kreuzfahrtdirektor auf dem TraumschiffJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 6: Harald Schmidt über 14 Jahre Kreuzfahrtdirektor auf dem Traumschiff
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Seit mittlerweile 14 Jahren ist Harald Schmidt in der bekannten TV-Serie "Das Traumschiff" als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle zu sehen. Der Entertainer scheint seine zweite TV-Karriere durchaus zu genießen. Im Gespräch mit Monika Gruber plaudert Schmidt über seine nicht allzu anspruchsvolle Kult-Rolle.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gruaberin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0