Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gruaberin

Harald Schmidt über 14 Jahre Kreuzfahrtdirektor auf dem Traumschiff

ServusTVStaffel 2Folge 6vom 14.01.2026
Harald Schmidt über 14 Jahre Kreuzfahrtdirektor auf dem Traumschiff

Harald Schmidt über 14 Jahre Kreuzfahrtdirektor auf dem TraumschiffJetzt kostenlos streamen

Die Gruaberin

Folge 6: Harald Schmidt über 14 Jahre Kreuzfahrtdirektor auf dem Traumschiff

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Seit mittlerweile 14 Jahren ist Harald Schmidt in der bekannten TV-Serie "Das Traumschiff" als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle zu sehen. Der Entertainer scheint seine zweite TV-Karriere durchaus zu genießen. Im Gespräch mit Monika Gruber plaudert Schmidt über seine nicht allzu anspruchsvolle Kult-Rolle.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Gruaberin
ServusTV
Die Gruaberin

Die Gruaberin

Alle 1 Staffeln und Folgen