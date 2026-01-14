Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 6vom 14.01.2026
5 Min.Folge vom 14.01.2026

Über Weltpolitik diskutieren Monika Gruber und Harald Schmidt durchaus humorlos. "Wir haben in Europa nur eine Zuschauerrolle“, analysiert Harald Schmidt im "Gruaberin"-Studio. Und er gibt zu bedenken, dass es angesichts des Zustands von Europas Armeen hoffentlich nicht zum Verteidigungsfall kommt. Dennoch: Seinen Grundoptimismus hat Schmidt nicht verloren!

