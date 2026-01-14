Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gruaberin

ServusTVStaffel 2Folge 6vom 14.01.2026
Folge 6: Mit Monika Gruber und Harald Schmidt | Best of

15 Min.Folge vom 14.01.2026

Late-Night-Ikone Harald Schmidt zu Gast bei Monika Gruber! Wenn die beiden TV-Entertainer aufeinandertreffen, bleibt kein Auge trocken. Harald Schmidt spricht über sein neues Arbeitsleben auf dem Traumschiff und was er mit einer Domina gemeinsam hat. Mit feiner Ironie lässt "Dirty Harry" seine Late-Night-Ära Revue passieren, erzählt, warum Samstagabend-Shows für ihn nie so richtig passten - und warum er an Österreich besonders das "Fluchtachterl" mag. Ein Gipfeltreffen der TV-Entertainer!

