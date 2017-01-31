Die Heeresbergführer - Im HochgebirgeJetzt kostenlos streamen
DIE HEERESBERGFÜHRER
Folge 3: Die Heeresbergführer - Im Hochgebirge
48 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 12
Die Soldaten der Gebirgseinheit der Bundeswehr sind oft in schwer zugänglichen Regionen im Einsatz. Kranke oder Verletzte können in solch einem Fall nur mittels Helikopter zur nächsten Versorgungsstation gebracht werden. Zur Ausbildung der Heeresbergführer gehört daher auch die Luftrettung: Aus dem fliegenden Heli müssen sich die Soldaten abseilen können, um Mensch und Material zu bergen. Größte Gefahr für die Anwärter: Tückische Abwinde, die Flugzeug und Seil ins Schwanken bringen können.
