Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Folge 7: Zuhause bei Oma
40 Min.Folge vom 16.12.2023Ab 6
Das erste Haus, das sich Jamil und Pace anschauen, ist wie ein Labyrinth aufgebaut. Das zweite Anwesen sieht zwar von außen intakt aus, allerdings ist der Innenraum ziemlich veraltet. Bei den Kostenberechnungen stellt sich heraus, dass eins der beiden Objekte nach einer Renovierung keinen Profit einbringen wird. Deshalb ist die Entscheidung schnell gefallen und die Experten machen sich an die Arbeit.
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Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
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Genre:Reality, Haus und Garten
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC