Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Die Wächter des Riffs

Die Wächter des Riffs

Folge 10: Die Wächter des Riffs

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Balty und Ponto fällt es schwer, ihre Finger von einem wunderschönen Korallenriff zu lassen, das die Crew während einer Expedition entdeckt hat. Sie vergessen Obos Warnung, das Riff nicht anzufassen, und sammeln alles ein, was ihnen gefällt.

