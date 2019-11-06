Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 10: Die Wächter des Riffs
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Balty und Ponto fällt es schwer, ihre Finger von einem wunderschönen Korallenriff zu lassen, das die Crew während einer Expedition entdeckt hat. Sie vergessen Obos Warnung, das Riff nicht anzufassen, und sammeln alles ein, was ihnen gefällt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment