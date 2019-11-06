Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 12: Tiefenrausch
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Neptuna interessiert sich für die Tierwelt der Tiefsee. Im Westpazifik angelangt, kann sie sich ganz ihrem Wissensdurst widmen. Doch als während eines Tauchganges die Hydraulikpumpe ausfällt, muss Balty das Schiff und die Crew retten.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment