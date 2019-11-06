Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Das GeisternetzJetzt kostenlos streamen
Die Hydronauten
Folge 2: Das Geisternetz
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Balty und Ponto nehmen in der Nordsee an einem Tauchwettbewerb teil. Doch Balty schubst versehentlich Pontos Rollstuhl von Deck. Als er danach tauchen möchte, verfängt er sich in einem Fischernetz und bemerkt, dass ihm die Luft ausgeht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Hydronauten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment