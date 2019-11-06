Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 3: Der Geschmack des Meeres
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Als Balty und Ponto das Boot reinigen, breitet sich ein Schaumteppich auf dem Wasser aus. Dieser führt dazu, dass ein Schwarm Lachse die Orientierung verliert, denn die Veränderung verwirrt die Fische. Neptuna sucht die Übeltäter.
