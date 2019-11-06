Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 5: Öliges Gefieder
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Sturm vor der Küste Norwegens sorgt für großes Chaos an Board der Hydronica. Und dann muss die Crew auch noch abtauchen, weil ein Öltanker gefährlich nah an ihnen vorbeifährt. Doch über ihnen breitet sich ein fieser Ölteppich aus.
Die Hydronauten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment