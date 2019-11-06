Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hydronauten

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Öliges Gefieder

Folge 5: Öliges Gefieder

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Sturm vor der Küste Norwegens sorgt für großes Chaos an Board der Hydronica. Und dann muss die Crew auch noch abtauchen, weil ein Öltanker gefährlich nah an ihnen vorbeifährt. Doch über ihnen breitet sich ein fieser Ölteppich aus.

