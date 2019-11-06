Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Hydronauten

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Das neue Biotop

Das neue BiotopJetzt kostenlos streamen

Die Hydronauten

Folge 6: Das neue Biotop

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Ponto fällt ins Wasser und ist komplett mit Schnecken übersäht, als er wieder auftaucht. Neptuna opfert ihre wertvolle Algensammlung, um die Schnecken zu füttern, doch die Schnecken mögen den Geschmack nicht. Also kreiert Obo eine künstliche Alge.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Hydronauten

Die Hydronauten

Alle 1 Staffeln und Folgen