Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Hydronauten

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Eiskalt erwischt

Eiskalt erwischtJetzt kostenlos streamen

Die Hydronauten

Folge 7: Eiskalt erwischt

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Ponto ist gar nicht glücklich mit dem nächsten Ziel, denn die Antarktis ist ihm zu kalt. Also dreht er die Heizung voll auf. Doch damit legt er das gesamte Heizsystem lahm und Neptuna überlegt, die Expedition wegen der drohenden Kälte abzubrechen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Hydronauten

Die Hydronauten

Alle 1 Staffeln und Folgen