Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 7: Eiskalt erwischt
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Ponto ist gar nicht glücklich mit dem nächsten Ziel, denn die Antarktis ist ihm zu kalt. Also dreht er die Heizung voll auf. Doch damit legt er das gesamte Heizsystem lahm und Neptuna überlegt, die Expedition wegen der drohenden Kälte abzubrechen.
Die Hydronauten
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Copyrights:© Your Family Entertainment