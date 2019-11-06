Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 8: Der sechste Sinn
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Neptuna und Balty lernen einen Hai kennen, doch Balty ergreift vor Angst die Flucht. Aus Scham verlässt er das Boot und lässt sich auf einer Insel nieder. Dort lernt er einen Taschenkrebs kennen und hilft ihm bei der Suche nach einem neuen Zuhause.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment