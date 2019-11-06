Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 9: Die Elster des Meeres
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Als Neptuna Eindrücke einer Expedition im Logbuch festhalten möchte, teilt Obo ihr mit, dass der Logdiamant verschwunden ist. Ohne den Stein kann Neptuna ihre Mission nicht beenden. Doch dann taucht ein Oktopus mit einem kostbaren Fund auf.
Die Hydronauten
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment