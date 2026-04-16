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Die Inseln der Queen

Die Inseln der Queen: Die Shetlandinseln

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 16.04.2026
Die Inseln der Queen: Die Shetlandinseln

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Die Inseln der Queen

Folge 4: Die Inseln der Queen: Die Shetlandinseln

44 Min.Folge vom 16.04.2026

Bei den Royals denkt man an Buckingham Palace oder an Schlösser im schottischen Hochland. Doch zum Reich der Queen gehört auch eine Reihe von Inseln, die dank des Golfstroms teilweise karibisches Flair verbreiten. Die nördlichsten aller königlichen Inseln sind die Shetlands. Das Klima ist regnerisch und windig, die See rau und gefährlich. Von den etwa 100 Inseln sind nur 16 bewohnt. Der Film zeigt, was das Leben der Bewohner der Inselgruppe unter der britischen Krone auszeichnet und warum viele sich kein anderes Leben vorstellen können. Aus dem dicken Pelz der Shetland-Schafe entsteht feine Wolle für die berühmten Pullis mit Fair-Isle-Mustern, die auch von der königlichen Familie getragen werden. Und nicht zuletzt kommt auch das Maskottchen der königlichen Garde von hier das Shetlandpony. Bildquelle: ZDF/arte/Martin Koddenberg

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