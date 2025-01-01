Die Irwins - Crocodile Hunter Family
Das sind große Fußstapfen: Zwölf Jahre nach dem tragischen Tod des berühmten Entertainers und Tierschützers Steve Irwin führen seine Kinder Bindi und Robert sowie Ehefrau Terri sein Lebenswerk fort.
Die Irwins - Crocodile Hunter Family treten in Steve Irwins Fußstapfen
Die mehrteilige Dokumentationsreihe Die Irwins - Crocodile Hunter Family setzt zwölf Jahre nach dem Tod des weltbekannten Krokodiljägers Steve Irwin an, der während eines Tauchgangs von einem Stachelrochen getötet wurde. Die australisch-amerikanische Serie begleitet nun seinen engsten Familienkreis rund um seine Witwe Terri sowie seine zwei Kinder Robert und Bindi, die in Irwins Fußstapfen treten möchten. Dazu arbeiten die Irwins täglich im “Australian Zoo” in Queensland und setzen sich für bedrohte Tierarten und den Schutz ihres Lebensraums ein. Terri Irwin unterstützt darüber hinaus die “Australian Zoo Wildlife Warriors”, die größte Tierklinik der Welt. Das gemeinsame Ziel der Irwin-Familie ist es, Steves Erbe fortzuführen und schließlich auch zu erweitern.
Die wilde Tierwelt im australischen Zoo
Jeder Tag im Zoo ist spannender als der letzte: Eines Vormittags findet Bindi Irwin beispielsweise heraus, dass ein Koala mit Zwillingen schwanger ist. Ein solches Ereignis ist in der Natur sehr selten, da die Mutter oft nur eines der Kinder aufziehen kann. Im australischen Zoo nutzen die Tierärzt*innen jedoch moderne Medizin, um beide Baby-Koalas zu retten.
Während sich Bindi um den schwangeren Koala kümmert, führt Robert Irwin die Krokodil-Shows fort, die früher von seinem Vater präsentiert wurden. Dazu trainiert er mit einem Reptil, das vor Jahren beinahe Steves Hand abgebissen hat. Während er das Krokodil füttert, bringt er ihm auch gleichzeitig dazu eine sogenannte “Todesrolle” im Crocoseum zu machen.
In Archivaufnahmen spricht Steve Irwin über seine eigenen Pläne. Laut ihm, könnte ihn eine Sache dazu bringen, seinen Job aufzugeben: Wenn seine Kinder bereit sind, sich für die Tierrechte einzusetzen und den Zoo zu übernehmen. Dann würde er stolz zurücktreten und ihnen den Stab übergeben. Nun erfüllt die Irwin-Familie in der Doku-Serie seinen Wunsch.
Die Crocodile Hunter Show ohne Steve Irwin
Die Irwins - Crocodile Hunter Family setzt die weltberühmte The Crocodile Hunter-Serie ohne den Hauptprotagonisten Steve Irwin fort und stellt nun seine Familie in den Mittelpunkt. Die Serie beinhaltet neben den regulären Folgen auch Spezialfolgen mit unterschiedlichen aktuelleren Themen.
