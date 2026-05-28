Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Die Kanzlei

Harte Zeiten

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5vom 28.05.2026
Joyn+
Harte Zeiten

Harte ZeitenJetzt ohne Werbung streamen

Die Kanzlei

Folge 5: Harte Zeiten

49 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Daniel Bienert droht Isa und Markus mit einer Anzeige wegen Mandantenverrats und zwingt die Anwälte zu einer Entschädigung in Höhe von 500.000 Euro. Gudrun und Yasmin tun nun alles dafür, der Kanzlei neue Klienten zu verschaffen, doch die lukrativen Fälle bleiben aus. Markus willigt ein, den Freund seiner Ex-Frau Sylvia zu verteidigen. Isa übernimmt die Vertretung von Marina Bischoff, die gegen eine Partneragentur vorgehen will.

Alle Staffeln im Überblick

Die Kanzlei
SAT.1 emotions
Die Kanzlei

Die Kanzlei

Alle 4 Staffeln und Folgen