Die Kanzlei
Folge 10: Bumerang
49 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 6
Isas Ex-Mann Robert bittet die Kanzlei um rechtlichen Beistand. Dem Künstler wird zur Last gelegt, Werke seines Mentors nach dessen Tod gefälscht und zu horrenden Preisen weiterverkauft zu haben. Robert streitet seine Schuld vehement ab, verschweigt den Anwälten jedoch gewisse Details aus seiner Vergangenheit. Außerdem werden Isa und Markus von der Anwaltskammer vorgeladen. Das Gremium wirft den beiden Juristen vor, sich zum Wohl ihrer Mandanten illegaler Methoden zu bedienen ...
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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