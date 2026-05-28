Die Kanzlei
Folge 13: Ohne Spuren
49 Min.Folge vom 28.05.2026
Die Anwälte kämpfen für ihren Freund Galip Ülküm. Der Dönerladenbetreiber soll seinen Angestellten Ergün aus Rache getötet haben. Das Opfer hatte auf einer Website unter Galips Namen islamistisches Gedankengut verbreitet. Die Beweislage ist erdrückend, denn es klebt Blut am Hemd des Angeklagten. Trotzdem ist Isa davon überzeugt, dass Galip nicht der Täter ist. Zusammen mit Yasmin und Gudrun jagt sie den wahren Mörder. Gellert legt sich derweil mit einem Globuli-Konzern an.
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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