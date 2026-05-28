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SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 13vom 28.05.2026
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Folge 13: Ohne Spuren

49 Min.Folge vom 28.05.2026

Die Anwälte kämpfen für ihren Freund Galip Ülküm. Der Dönerladenbetreiber soll seinen Angestellten Ergün aus Rache getötet haben. Das Opfer hatte auf einer Website unter Galips Namen islamistisches Gedankengut verbreitet. Die Beweislage ist erdrückend, denn es klebt Blut am Hemd des Angeklagten. Trotzdem ist Isa davon überzeugt, dass Galip nicht der Täter ist. Zusammen mit Yasmin und Gudrun jagt sie den wahren Mörder. Gellert legt sich derweil mit einem Globuli-Konzern an.

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