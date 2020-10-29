Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 2: Folge 2
89 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12
Dr. Jochen Gille ist Spezialist für schwere Brandverletzungen. Weil diese oft mit starken Schmerzen verbunden sind, kümmert er sich äußerst einfühlsam um jeden einzelnen Patienten. Krankenpfleger Patrick bekommt es am frühen Morgen bereits mit einem dramatischen Notfall zu tun: Eine junge Frau hat viel Blut verloren und befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Rettungskräfte bereiten deshalb sofort den Schockraum vor. Bildrechte: Kabel Eins.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins