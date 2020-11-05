Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 3: Folge 3
88 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12
Dr. Catrin Frömter kümmert sich liebevoll und einfühlsam um ihre Krebspatienten und begleitet diese bei ihren Therapien. Heute steht eine Brust-OP auf dem Plan, bei der ein Tumor entfernt werden soll. Bei einer Hand-OP muss Oberärztin Ann-Katrin Kallenberger vollste Konzentration zeigen. Die Patientin hatte sich durch eine Schnittwunde am Daumen die Beugesehne des Fingers durchtrennt. Und Dr. Jochen Gille steht eine anspruchsvolle großflächige Hauttransplantation bevor. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins