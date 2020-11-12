Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 12.11.2020
89 Min.Ab 12

In der zentralen Notaufnahme hat Krankenpfleger Patrick Schneider die volle Verantwortung für die eintreffenden Notfälle. Als ein Mann eingeliefert wird, der Blut erbricht, muss er besonders schnell und konzentriert handeln. Assistenzärztin Maximiliane Hantel kümmert sich um einen Patienten, der in der Nacht zuvor einen Schlaganfall erlitten hat. Zum Zeitpunkt der Einlieferung kann er selbst kleinste Aufforderungen nicht bewerkstelligen. Bildrechte: Kabel Eins.

