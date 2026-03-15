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Die Könige der Wildnis

Kwa-Zulu Natal

Blue AntStaffel 2Folge 6vom 15.03.2026
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Die Könige der Wildnis

Folge 6: Kwa-Zulu Natal

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Afrika enthält vielfältige Lebensräume und beherbergt Hunderte von Arten an Säugetieren, Vögeln und Reptilien. Neben Löwen, Nashörnern, Leoparden, Büffeln und Elefanten blickt die Doku-Serie u. a. auch auf Erdmännchen, Mistkäfer, Springböcke und Impalas.

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