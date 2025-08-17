Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 22vom 17.08.2025
25 Min.Folge vom 17.08.2025

Satirisches Gag-Feuerwerk in österreichischer Top-Besetzung. Mit: Rupert Henning, Monica Weinzettl, Wolfgang Pissecker, Vivian Bartsch, Ciro De Luca, Oliver Lendl, Sigrid Hauser, Christoph Grissemann, Dirk Stermann, Herbert Knötzl, Clemens Haipl und Gerald Votava. Österreich 1999 Bildquelle: ORF/ORF/Milenko Badzic

